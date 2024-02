Новият биографичен филм за Ейми Уайнхаус ще има саундтрак, написан от легендарни музиканти

© Австралийските музиканти Ник Кейв и Уорън Елис ще напишат музиката към предстоящия биографичен филм за певицата Ейми Уайнхаус, "Back to Black", писа The Guardian.



Филмът е режисиран от Сам Тейлър-Джонсън, която започва кариерата си като визуален артист, преди да премине към филмова режисура. Следват биографичният филм за Джон Ленън "Nowhere Boy" (чийто сценарист, Мат Грийнхалг, е написал сценария на "Back to Black"), сензацията "Петдесет нюанса сиво" и романтичната драма "Милион малки парчета".



Тя каза: "Ник и Уорън бяха единствените музиканти в съзнанието ми, които да напишат саундтрака за "Back to Black". През годините съм изслушала всичко, което са композирали, и копнеех да сбъдна мечтата си да работим заедно. Тяхната чувствителност, както и разбирането на тази история доведоха до дълбока и вълнуваща филмова музика."



Кейв и Елис са дългогодишни сътрудници, чиято съвместна работа започва преди повече от 30 години в легендарната формация Nick Cave and the Bad Seeds. По-късно те сформират друга група, Grinderman, и пишат музиката към безброй филми, включително "Убийството на Джеси Джеймс от мерзавеца Робърт Форд", "Предложението", "Пътят" и най-наскоро "Блондинка" - биографичният филм за Мерилин Монро с участието на Ана де Армас.



Сценарият има одобрението на семейството на Уайнхаус, както и на Universal Music Group и Sony Music Publishing, които издаваха музиката на певицата. "Back to Black", който излиза напролет, ще представи Мариса Абела в ролята на Уайнхаус и проследява издигането й до глобална звезда, както и турболентната й връзка със съпругът й Блейк Фийлдър-Сивил (изигран от Джак О’Конъл), докато тя се бори със зависимостта. Еди Марсан, Джулиет Коуън и Лесли Манвил играят членове на семейство Уайнхаус.