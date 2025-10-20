ЗАРЕЖДАНЕ...
Ново изследване: Топлата чешмяна вода не е безопасна!
В 12 от 13 домакинства топлата питейна вода съдържа до 22 пъти повече бактерии от студената.
Причината?
Недостатъчна температура, липса на дезинфекция и… пълен нормативен вакуум – в България няма контрол върху качеството на топлата вода, която тече от чешмите ни.
Средната температура е 52°C (вместо препоръчителните 55°C), а в нито една проба топла вода не е открит хлор – основният дезинфектант.
Резултатът: идеални условия за бактерии като Legionella и Mycobacterium, които могат да причинят тежки пневмонии и инфекции.
Изводът е ясен:
Не пийте топла вода от чешмата.
Не я използвайте за готвене или миене на зъби.
Използвайте само студена, добре източена вода, а ако имате бойлер – поддържайте температура над 60°C.
