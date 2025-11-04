Die Welt.
Сред тези градове е Оверат (федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия). Отбелязва се, че осигуряването на мерки за сигурност поради високата терористична заплаха е наложило привличането на допълнителни средства, с които организаторът на базара не разполага.
Коледните базари ще бъдат отменени и в редица други населени места в Германия. По-конкретно, в хамбургския район Ралщедт базарът няма да работи поради намаляване на приходите.
Дебатът за сигурността на коледните базари и други големи събития продължава от години. Вследствие на ислямистките терористични атаки на коледните базари през 2016 г. в Берлин и през 2024 г. в Магдебург, при които загинаха общо 19 души, бяха въведени по-строги изисквания.
В Германия се провеждат повече от 2000 коледни базари. Коледните базари са отменени и в други градове, но по други причини – например поради твърде ниски приходи.
Няколко града в Германия отменят коледните базари
