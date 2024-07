Няма да повярвате какъв хонорар е получила Селин Дион за представянето си на Олимпиадата

© Олимпиадата в Париж през 2024 г. е в разгара си, като всеки ден се наслаждаваме на вълнуващи състезания със спортисти от цял ​​свят, които се борят за медалите в съответните дисциплини. Тазгодишната церемония по откриването на 26 юли не остави равнодушен никого, но имаше една певица, която тотално спечели сърцата на публиката! И това, разбира се, беше Селин Дион, която се завърна за пръв път на сцената след диагностицирането й през 2022 г. със Синдрома на скования човек, пише още MSN.



Тъй като подробностите зад изпълнението на Селин Дион се пазят в тайна, една мисъл вероятно не спира да занимава умовете на зрителите, гледали блестящата церемония по откриването на Олимпиадата през 2024 г. Колко са платили на изпълнителите, за да пеят на нея? Открихме отговора и той вероятно ще ви шокира.



Докато някои медии посочиха, че Селин Дион ще получи голямо заплащане за участието си на Олимпиадата, Page Six разкри, че изпълнителката на хита "My Heart Will Go On" няма да получи хонорар за това, че е била част от програмата. Нещо повече - от таблоида споделят, че нито един от изпълнителите, които са били част от церемонията по откриването, няма да получи парично възнаграждение.



"Противно на някои медийни съобщения, изпълнителите на откриващата церемония на Игрите в Париж през 2024 г. няма да получат хонорар за представянето си“, казва говорител на Олимпиадата.



"Тяхното решение да участват при подобни условия отразява желанието им да бъдат част от историческо събитие за Франция и за света на спорта“, допълва той.



Въпреки че изпълнителите не са получили хонорар за участието си, организаторите на Олимпиадата са платили всички разходи, възникнали за продуциране на участията им, така че да не трябва да бъдат поемани от съответните им екипи.



"Всеки път, когато се връщам в Париж, си спомням, че има толкова много красота и радост, които все още трябва да изпитам на света“, написа Селин Дион на 24 юли. "Обичам Париж и съм толкова щастлива да се върна! Благодаря на нашите прекрасни приятели в Лувъра!"



Припомняме, че Селин Дион закри церемонията по откриването на Олимпийските игри, като изпя "Hymne A L'Amour“ в основата на Айфеловата кула във френската столица, пише Ladyzone.bg.