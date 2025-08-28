Тиквеното семе е вкусно и полезно допълнение към ежедневната балансирана диета. То е приложимо в кулинарията на много култури от древността до наши дни.Тиквено семе наричаме ядливите семена, които откриваме във вътрешността на различните сортове тиква. Семената са плоски с бяла външна обвивка и твърда зелена вътрешност. Те са богати на калории, полезни вещества, мазнини, диетични фибри, множество антиоксиданти и други важни за здравето активни съединения.Поради голямото количество мазнини в тиквените семена, от тях се произвежда растително масло, което намира място в кулинарията на Централна и Източна Европа.Откритите доказателства показват, че тези семена са присъствали в диетата на хората преди 8000 години в Централна и Южна Америка. Особено популярни са в Мексико.В различни култури тези семена са имали приложение за лекуването на различни заболявания и проблеми. Открития показват, че тиквено семе се е използвало за облекчаване на инфекции на пикочните пътища, камъни в бъбреците и премахване на паразити като тении и глисти, пише forlife .Ползите за отделителната система са доказани от съвременната медицина.В 100 г тиквено семе откриваме:541 калории18 г въглехидрати (4 г фибри)25 г белтъчини46 г мазниниЕто част от тях и процентното съдържание спрямо препоръчителния дневен прием (ПДП):Манган – 250%Магнезий – 175%Фосфор – 168%Мед – 140%тЦинк – 94%Желязо – 50%Витамин Б3 – 32%Калий – 25%Селен – 17%Фолат – 14%Витамин Б2 – 14%Витамин Б5 – 11%Витамин Б6 – 8%В малки дози откриваме също калций и още други витамини – Б1, К, Е, А, Ц.Тиквеното семе предоставя множество жизненоважни витамини и минерали, които подобряват естествените функции на тялото ни.Семената от тиква са богати на антиоксиданти, които се борят със свободните радикали, причиняващи различни увреждания на клетъчните структури.Освен това съединенията в тиквеното семе облекчават възпаленията в организма и с тяхна помощ се поддържа правилното функциониране на черния дроб, пикочния мехур, храносмилателната система и ставите.Тиквеното семе съдържа голямо количество магнезий, който регулира нивата на кръвната захар и предотвратява нежелани изменения. Освен това този елемент влияе благоприятно на кръвното налягане и понижава риска от инфаркт и инсулт.Определени антиоксиданти, които откриваме в тиквеното семе, поддържат кръвоносните съдове гладки и еластични, което подобрява кръвообращението.Проучвания в лаборатория показват значително забавяне на растежа на раковите клетки на гърдата и простата вследствие на антиоксидантите в тиквеното семе. Успешно се забавя и развитието на рак на простатата, белия дроб, стомаха и дебелото черво.В тиквените семки откриваме естествени източници на триптофан, който насърчава пълноценния сън. Други съединения като цинк, мед и селен също влияят на качеството и продължителността на съня. Магнезият помага за намаляване на стреса и безпокойството, които може да допринесат за безсънието.Тиквените семки съдържат в себе си витамин К и голямо количество манган, които са важни минерали за правилното заздравяване на рани и възпаления. Цинкът в семената помага на имунната система да се бори с бактерии и вируси.Възможно е да се появят някои нежелани реакции при консумацията на тиквеното семе.: тиквените семена имат известен диуретичен ефект и не се препоръчват, ако вече приемаме лекарства от този тип.въпреки множеството положителни свойства на семената, те не се препоръчват за бебета и много малки деца, тъй като често им причиняват стомашен дискомфорт.възможна е появата на кожни нежелани реакции, ако имаме алергия към тиквено семе.тъй като имат свойството да понижават нивата на кръвна захар в тялото, не се препоръчва приемът им, ако обикновено имаме ниска кръвна захар.ако сме с ниско кръвно налягане, трябва да внимаваме с консумацията на тиквено семе, което може допълнително да го понижи.