Обиден стереотип или голата истина: Жените са по-добри шофьори от мъжете?
Данните за катастрофите през 2024 г. и до средата на 2025 г. обаче разбиват този стереотип, отбелязва AutoBlog, цитирани от carmarket.bg. Сайтът обобщава анализите на пътните инциденти в целия Европейски съюз, Великобритания, САЩ, Ирландия и Австралия. Навсякъде резултатите са сходни.
Във Великобритания например 76% от всички загинали в катастрофи миналата година са мъже. 61% от всички ранени също са мъже. В ЕС пропорцията е около три четвърти пак за мъжете – колкото и в Ирландия. В Австралия до средата на тази година, около три пъти повече мъже загиват в катастрофи спрямо жени. А в САЩ – 72,5%.
Иначе казано, във всички изследвани региони, пропорциите са почти еднакви. Причината не е в уменията и тяхната липса или наличност, а в поведението. Мъжете са по-склонни да карат рисково, да превишават скоростта, да карат под въздействието на алкохол или наркотици и да не слагат колан.
Във Великобритания тези четири фактора дори са кръстени "Фаталната четворка“, тъй като са сред най-честите причини за катастрофите със смъртни случаи. И отново при всички тях, мъжете имат значителен превес в статистиката във всички юрисдикции.
Анализът показва още, че жените са изложени на малко по-голям риск от нараняване при инцидент. Причината е в разликите между телата на повечето мъже и жени. И във факта, че много от старите коли всъщност са тествани със стандартни чучела, които са с мъжки пропорции и тегло. При по-новите модели това е адресирано по-добре.
Друг важен фактор е и позицията на седалката, колана и разстоянието до волана. Това може да се отрази на последиците при инциденти както за жените, така и за мъжете.
