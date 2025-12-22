Облачно и мъгливо в понеделник, ще има и валежи от дъжд
Над планините в Югозападна България ще е предимно слънчево, но над масивите от останалата част от страната ще е облачно, с валежи от дъжд главно в Странджа. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, а на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще бъде облачно и на отделни места главно по южното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
