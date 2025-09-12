ЗАРЕЖДАНЕ...
Облаци, дъжд и вятър, температурите днес падат
©
Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, повече по количество в Централния Балкан и Родопите. Главно там ще има и гръмотевици. Ще духа слаб, предимно северозападен вятър, по високите части на Рила и Пирин умерен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 13°.
По Северното Черноморие ще бъде предимно облачно с валежи. Над южното крайбрежие ще има променлива облачност и на места, главно около и след обяд ще превали. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още от категорията
/
Камелия Дунавска: Естетическата гимнастика е много по-артистична и танцувална от художествената
13:32
Астролог: Хората могат да усетят напрежение, объркване, умора и емоционален дисбаланс в този период. Идват важни събития
11:47
Кейт Мидълтън съкрушена
09:03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:34 / 11.09.2025
ЕП: Средните цени на жилищата в ЕС са се увеличили с 48% за 8 год...
16:07 / 11.09.2025
"Нещата, от които се прави пластмаса, причиняват заболявания на е...
14:58 / 11.09.2025
Няколко трика, за да предпазим черните дрехи от избледняване
13:54 / 11.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.