Облаци и дъжд в края на работната седмица
Днес в часовете преди обяд на места в котловините и поречията ще е мъгливо. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има ниска облачност. След временно разкъсване и намаление на облачността, главно над югозападните и централните райони на страната, след обяд тя отново ще се увеличава и вплътнява и в Западна България ще започне да вали дъжд. В северозападните райони ще останат условията за поледици. Почти тихо. Максималните температури за по-голямата част на Северна България ще бъдат между 3° и 8°, за Южна - между 8° и 13°, за София - около 9°, сочи прогнозата на НИМХ.
В планините ще бъде предимно облачно. Временни разкъсвания на облачността ще има над масивите в Западна България, но след обяд отново ще се заоблачи и ще завали дъжд, в местата над 1700 метра надморска височина – сняг. Ще духа умерен, в Източна Стара планина, Странджа и Сакар – до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.
По Черноморието ще бъде предимно облачно, в сутрешните часове с валежи от дъжд. След обяд по южното крайбрежие ще има временни разкъсвания на облачността. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
