"Откраднаха ми портфейла във влака между Краков и Варшава", оплака се звездният инфлуенсър и актьор Стефан Попов-Чефо. Участникът в "Сървайвър", който се загаджи с друга риалити героиня - Ванеса, по време на последния сезон на "Диви и красиви", изреди какви щети са му нанесли апашите."Олекнах с 300 лв. в полски злоти, за дебити карти, клечка за зъби, ако ям пиле, и личната ми карта плюс тази на Ванеса", тръшка се Чефо."Но благодарение на бързата реакция на посолството ни във Варшава и 100 евро, които още жаля, се прибрах с временен паспорт", описва хепиенда на злополучното си пътешествие риалити героят, пише HotArena.