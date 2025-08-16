ЗАРЕЖДАНЕ...
Обвиниха известен турски актьор в агресивно поведение
Съпружеската подкрепа беше показана в отговорите на двамата партньори. Йълдъз публикува трогателна снимка със съпруга си и дъщеря им в своя Instagram профил, придружена от любовни емоджита. Берк Октай също направи изявление, публикувайки снимка с дъщеря си Мира Милена и емоционален надпис: "Ще се боря за теб, дъще моя, докато дишам...“
Сериозни обвинения бяха повдигнати от няколко страни. Актрисата Тугче Арал твърди, че Октай систематично я тормозел, дори по време на бременността на съпругата му. Освен това се носят слухове за близки отношения на актьора с колежката му Гюлсим Али.
Семейната солидарност на Берк и Йълдъз остава непоклатима. Въпреки всички слухове и обвинения, двамата продължават да демонстрират единство. Последното изявление на Атиксой със снимка на семейството ѝ и надпис "Причината за моята благодарност... Моето семейство...“ ясно показва, че двойката възнамерява да спаси брака си въпреки обществения натиск. Ситуацията продължава да се развива и окончателното разрешаване на конфликта остава под въпрос.
