Шокираща новина за предполагаеми случаи на тормоз от страна на известния актьор Берк Октай предизвика истински фурор в турския шоубизнес. Ситуацията ескалира, след като в социалните мрежи се появи информация за раздялата между него и съпругата му Йълдъз Чааръ Атиксой.Съпружеската подкрепа беше показана в отговорите на двамата партньори. Йълдъз публикува трогателна снимка със съпруга си и дъщеря им в своя Instagram профил, придружена от любовни емоджита. Берк Октай също направи изявление, публикувайки снимка с дъщеря си Мира Милена и емоционален надпис: "Ще се боря за теб, дъще моя, докато дишам...“Сериозни обвинения бяха повдигнати от няколко страни. Актрисата Тугче Арал твърди, че Октай систематично я тормозел, дори по време на бременността на съпругата му. Освен това се носят слухове за близки отношения на актьора с колежката му Гюлсим Али.Семейната солидарност на Берк и Йълдъз остава непоклатима. Въпреки всички слухове и обвинения, двамата продължават да демонстрират единство. Последното изявление на Атиксой със снимка на семейството ѝ и надпис "Причината за моята благодарност... Моето семейство...“ ясно показва, че двойката възнамерява да спаси брака си въпреки обществения натиск. Ситуацията продължава да се развива и окончателното разрешаване на конфликта остава под въпрос.