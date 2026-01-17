Обявена за мъртва жена се съживи на погребението си
След като 103-годишната Гангабай Сакхаре била обявена за мъртва, започнала подготовка за погребението ѝ.
Според традицията - тя била облечена в ново бяло сари, ноздрите ѝ бяли пълни с памук, а крайниците ѝ били превързани.
На церемонията обаче племенникът на "починалата“ забелязал, че тя започва да движи пръстите на краката си. Когато памукът бил премахнат, столетницата "се върнала към живота" и и поела дълбоко въздух.
Така скръбта за близките ѝ се превръща в празненство. А всички си спомнили, че денят на "смъртта“ на Гангабай Сакхаре, съвпадал с рождения ѝ ден.
"В един миг скръбта се превърнала в триумф. Катафалката била върната обратно, а погребалната палатка бързо била демонтирана“, коментира NDTV.
Сега съседите наричат възрасната жена "живо чудо“, хора от околните села се стичат към дома ѝ, за да видят я видят, пише bTV.
