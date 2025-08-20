ЗАРЕЖДАНЕ...
Обявиха градът домакин на "Евровизия 2026"
Австрийската телевизионна компания ORF и EBU (Европейският съюз за радио и телевизия) току-що обявиха, че 70-то издание на любимия ни конкурс ще се проведе във Виена, Австрия. Конкурсът ще се проведе във Виенската Щатхале, предаде Eurovisionworld.
Датите също бяха разкрити:
Полуфинал 1: 12 май 2026 г.
Полуфинал 2: 14 май 2026 г.
Големият финал: 16 май 2026 г.
Това ще бъде третият път, когато конкурсът ще се проведе в Австрия. Страната беше домакин на Евровизия и през 1967 г. и 2015 г.:
1967 : Виена (Großer Festsaal der Wiener Hofburg)
2015 : Виена (Wiener Stadthalle)
2026 : Виена (Wiener Stadthalle)
Единствените градове, които подадоха оферти до крайния срок, бяха Инсбрук и Виена.
Виена отправи официалната си кандидатура на 3 юли със слогана "Европа, ще танцуваме ли?“. Австрийската столица предложи конкурсът да се проведе във Винер Щатхале, същото място, което беше домакин на Евровизия 2015.
С капацитет от около 16 000 места и липса на необходимост от допълнително строителство, мястото се разглежда като силен претендент. Виена също така подчертава своята солидна инфраструктура с над 80 000 хотелски легла, богат обществен транспорт и международно летище, предлагащо връзки с повече от 65 държави.
Градът посочва успеха на Евровизия 2015 като доказателство за своите възможности, отбелязвайки 1,3 милиона нощувки по време на събитието и изключително положителните отзиви от Европейския съюз за радио и телевизия.
Участници:
19 държави са заявили интерес за участие в конкурса, като условията могат да бъдат променени:
Албания
Австрия
Кипър
Дания
Финландия
Германия
Гърция
Израел
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Нидерландия
Норвегия
Сърбия
Испания
Швеция
Швейцария
Обединено кралство
Членовете на EBU, радио- и телевизионните оператори, от името на своите страни, имат срок до средата на октомври 2025 г. да подадат официално заявленията си за участие в Евровизия 2026.
Билети
Билетите обикновено се продават в началото на същата година или в края на годината преди конкурса. Очакваме билетите за Евровизия 2026 да бъдат пуснати в продажба в края на 2025 г.
Началото на продажбата на билети зависи от няколко фактора: Първо, трябва да се изберат градът домакин (Виена) и арената (Wiener Stadthalle). Второ, избор на агенция за билети. Трето, план на етажа на седалките/трибуните в арената, след като приблизително са определени дизайнът на сцената, зелената стая и разположението на камерите.
