Обявиха новите Ергени! Отново са трима - от Варна, Лос Анджелис и Пловдив!
© bTV
Кристиян Генчев е на 36 години. През 2014 г. заминава за САЩ, където сбъдва своята американска мечта. Днес Крис живее в Лос Анжелис, а бизнеса си развива в Оклахома. Това, което липсва в живота му е истинската любов. Жена, с която да сподели живота си, да растат заедно и да изградят стабилно семейство.
"Голямото ми желание е да намеря жена, с която да се смеем, да се разгадаваме и да се вдъхновяваме. Жена, която ще ме обича не заради маската, а заради човека зад маската. Търся партньорка, която ще бъде мое вдъхновение и подкрепа, която ще ме предизвика да бъда най-добрата версия на себе си. Жена, която ще сподели с мен не само радостите, но и трудностите и ще бъде готова да изгради заедно с мен бъдеще, изпълнено с любов и смисъл“, споделя Крис.
Марин Станев, 27 г., е лекар по образование и специалист по клинични проучвания. Роден във Варна, живее в София и обича приключенията, дългите разходки и тихите моменти с книга в ръка. "Ергенът“ за мен е надежда да намеря жена също толкова несъвършена като мен, която се стреми да бъде по-добра всеки ден. Жена, която обича приключенията, но цени и тихите вечери вкъщи … Не съм тук за игрички. Търся истинско свързване с човек, който дълбоко резонира с това, което съм аз“, казва Марин.
Стоян Димов, 30 г., от Пловдив, е юрист по образование, но сърцето му го води към артистичния и вълнуващ живот. Работи като брокер на недвижими имоти и обича да вдъхва живот на всичко около себе си. Стоян търси емоционално интелигентна жена, която има жизнерадостно и спонтанно отношение към живота, непринуденост и дълбочина в разговорите, пише bTV.
"Обичам да изпитвам вълнение дори от най-прозаичните моменти и да ги правя специални… Аз умея да слушам истински и съм доста интуитивен, затова си мисля, че знам как да допринеса жената до мен да се чувства пълноценна и специална. По принцип търся естетика във всичко и визията на жената е важна за мен, най-малкото защото говори и за това колко добре един човек умее да се грижи за себе си“, казва Стоян.
Тримата нови ергени на България са готови да открият своята истинска любов и да изградят бъдеще, изпълнено с радост и смисъл.
