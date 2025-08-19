ЗАРЕЖДАНЕ...
Обявиха още участници в "Traitors: Игра на предатели"
Кой още влиза в "Traitors: Игра на предатели“
Бизнесменът Даниел Бачорски е човек, способен да излезе чист дори от най-мръсната игра.
Бизнесдамата със силен нюх Ана-Мария Граченова, която в "Ергенът“4 си заслужи прозвището "Офицерът“ на Мартин Елвиса – влиза въоръжена със сила на думите й, които винаги попадат право в целта.
Светският журналист Антон Стефанов пристъпва с привидна небрежност, но с умение да прониква до най-дълбоко пазените тайни.
Актьорът Иван Юруков, изиграл стотици лица на сцената, остава загадка – коя ще бъде истинската му роля в тази игра?
С всяко ново име прага на имението на тайните прекрачват личности с различни стратегии и скрити намерения. Двайсет популярни участници вече са събрани на едно място, където доверието е по-ценно от злато, но и по-опасно от нож в гръб. Те идват от различни светове – сцена, телевизия, бизнес, социални мрежи – и носят със себе си чар, опит, хитрост и амбиция. Но в свят, в който маските падат, а предателството винаги дебне в сенките, никой не може да е сигурен кой е приятел и кой враг. Кой ще успее да изгради най-силния съюз, кой ще надхитри останалите и кой ще се окаже разобличен? Отговорите ще станат ясни тази есен в "Traitors: Игра на предатели“ по bTV.
/
/
