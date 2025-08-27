ЗАРЕЖДАНЕ...
Очаква ни слънчева сряда, температурите тръгват нагоре
©
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, а по най-високите части - от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 14°.
По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа по-често умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24° и 28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
25.08
Още от категорията
/
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, то първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
13:31
Ортопед: Продължителната работа на бюро може да причини хронична болка, мускулен дисбаланс и скованост в ставите, особено на врата, раменете и китките
10:09
Плагиатството в ерата на изкуствения интелект – ако го питат, ще ни "издъни ли", че ни е писал есето или дипломната работа
08:32
Едно време миехме балконите при дъжд – имаше чучур, днес имаме проблм със запушването на сифона – как да се справим
26.08
Viber пуска нова функция
26.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.