Очакват ни 2 много силни магнитни бури
Първата ще бъде днес с Kp индекс 5.7, а другата утре - отново със същия интензитет.
Как да се предпазим?
При геомагнитни бури лекарите съветват да се спазва режим на хранене с плодове и зеленчуци, без животински мазнини. Доста помага и пиенето на повече вода. Прекарайте няколко часа навън, но и не прекалявайте с разходките.
Не е препоръчителна консумацията на тежка храна, както и продължително застояване в затворени помещения без чист въздух.
Колекционер плати баснословна сума за "зимното яйце" на Фаберже
22:22 / 02.12.2025
22:22 / 02.12.2025
"Револют" пуска нова функция
15:21 / 02.12.2025
Васко Кръпката: Повръща ми се от управляващите, както и от повече...
12:42 / 02.12.2025
12:42 / 02.12.2025
Кардиолог: Зимата е сезонът на инфарктите и инсултите
11:58 / 02.12.2025
11:58 / 02.12.2025
Празник е! Не взимайте пари назаем
08:17 / 02.12.2025
Мъгливо утро, но слънчев следобед във вторник
08:18 / 02.12.2025
08:18 / 02.12.2025
