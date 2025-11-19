Официален отговор на въпроса "Длъжни ли са пешеходците да вдигат ръка, когато пресичат?"
Публикуваме отговора без редакторска намеса:
Такова правило се съдържа в чл. 32, ал. 1 и 2 от ЗДвП. Това правило не е ново и е диспозитивно - става дума за право и за възможност, не за задължение.
чл. 32, ал. 1 - "Преди да навлязат на платното за движение, пешеходците могат да сигнализират за намерението си чрез подаване на сигнал с ръка -лява или дясна ръка, изпъната нагоре или напречно на пътя."
ал. 2 - "Сигналът по ал. 1 не освобождава пешеходците от задължението, преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с разстоянието до приближаващите се превозни средства и с тяхната скорост на движение."
Задължителните, императивни правила, регламентиращи движението на пешеходците, се съдържат в чл. 107 - чл. 115 от ЗДвП.
Така съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗДвП, при пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходна пътека като да спазват следните правила, въведени с последните изменения на ЗДвП и в сила от 07.09.2025 г.:
1. преди да навлязат на платното за движение, да спрат, да се огледат наляво и надясно и да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства;
2. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение;
3. да спазват сигналите на регулировчика и светлинните сигнали;
4. да не преминават през ограждения;
5. да не използват мобилен телефон или друго мобилно устройство за комуникация или друго средство, отклоняващи вниманието им; 6. да пропуснат приближаващите релсови превозни средства
Задължение за пешеходците за подаване на сигнал с ръка не е предвидено.
В случаите, в които е упражнена възможността по чл. 32, ал. 1 обаче и пешеходец сигнализира с ръка намерението си да пресича платното за движение, възниква императивното задължение за водачите на ППС да пропуснат подалите такъв сигнал:
Чл. 119, ал. 1 - При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне сигнализиращите, че ще пресичат платното за движение на пешеходната пътека съгласно чл. 32, ал. 1, стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре.
Чопър
на 20.11.2025 г.
Да не съм в клас ,че да му вдигам ръка на бльона зад волана. Пешеходеца не трябвало да блее в телефона докато пресича. Добре. А когато мисирката блее в телефона и шофира ,Ко правим тогава.
Varvarini
на 19.11.2025 г.
Точно и ясно. Добре свършена работа!
All Bundy
на 19.11.2025 г.
В България има два вида граждани още от комунизма: първите са длъжни за всичко, а вторите са им длъжни всички!
Сергей Пройчев
на 19.11.2025 г.
Драга редакция защо питате за официален отговор.Законът е публикуван и там си го пише черно на бяло.Всеки български гражданин може да чете и да прочете какво пише в закона.Това ,че полицайчетата не четат е известен факт.Затова началникът трябва да извика инспектора и да го накара да препише целия закон 3 пъти на ръка и след това да ги изпита какво е разбрал.Ако не отговаря от 3 пъти.Така,докато го научи.
