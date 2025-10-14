Световната поп сензация Кейти Пери най-накрая наруши мълчанието си за горещия си романс с бившия премиер на Канада Джъстин Трюдо.Певицата, заснета през уикенда да се целува с Трюдо на яхта край Санта Барбара, направи закачливо признание пред хилядите си фенове в зала The O2 Arena в Лондон."Вие сте невероятни. Нищо чудно, че все се влюбвам в англичани…“ – пошегува се тя, но думите ѝ предизвикаха буря от аплодисменти и въпроси.Малко по-късно на сцената фен ѝ предложи брак, на което Кейти отвърна с усмивка:"Иска ми се да беше ме попитал преди 48 часа!“Така тя косвено потвърди, че между нея и Трюдо се случва нещо повече от приятелство.Слуховете за романтична връзка между двамата тлеят още от юли, когато бяха забелязани на интимна вечеря в Монреал.Междувременно Софи Трюдо, бившата съпруга на канадския лидер, публикува загадъчно послание за любовта в социалните мрежи:"Любовта никога не е притежание, тя винаги е присъствие.“Софи и Джъстин се разделиха през август 2023 г. след 18 години брак.А Кейти? Тя също е свободна, след като неотдавна се раздели с Орландо Блум, а преди това беше омъжена за комика Ръсел Бранд.Сега изглежда, че новата политическа любовна история вече е факт – и Холивуд, и Оттава говорят само за това, пише "Телеграф"