От първи септември цените на ол инклузив пакетите в курортния комплекс Слънчев бряг са драстично намалени от 30 до 50%.Това каза председателят на Асоциацията на туристическия бизнес в България Елена Андонова.Междувременно се задават поредните протести на хотелиерите, ако държавата продължи да забавя изплащането на средствата за издръжката на украинските бежанци.От 6 до 8 на сто ръст на туристите отчита курортния комплекс Слънчев бряг този сезон. Нови по-ниски цени на туристическите пакети предлагат хотелиерите от 1-и септември, каза Андонова, цитирана от pariteni.bg.Кризата с недостига на персонал тази година е овладяна, но хотелиерите очакват за следващия туристически сезон нови мерки от страна на държавата.