"Парасоциален" е думата на годината в Кеймбриджкия речник, определена като връзка, която някой изпитва между себе си и известна личност, която не познава."Парасоциален" като термин, всъщност, датира от 1956 г., когато американски социолози наблюдават телевизионни зрители, които участват в "парасоциални" връзки с личности от екрана.Примери за това днес са парасоциалният интерес, проявен от феновете, когато певицата Тейлър Суифт и звездата на американския футбол Травис Келси обявиха годежа си.Главният редактор на Кеймбриджския речник Колин Макинтош каза, че наскоро терминът е бил използван за описание на "вид връзка между човек и нечовек, например знаменитост", пише БНТ.Той пояснява, че "парасоциален" първоначално е въведена като академична дума и е била ограничена до академичната сфера доста дълго време и едва наскоро е навлязла в популярния език, като е една от онези думи, които са повлияни от социалните медии.Други примери, дадени от речника, включват албума на Лили Алън за раздялата със съпруга ѝ "West End Girl", който се опира на парасоциален интерес към любовния ѝ живот, и появата на парасоциални връзки с ботове с изкуствен интелект, при които хората се отнасят към тях като към довереник, приятел или романтичен партньор.