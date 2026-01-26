Оранжев и жълт код за валежи и поледици в понеделник
©
Ще бъде облачно днес. Ще има валежи от дъжд, значителни в Рило-Родопската област. Преди обяд в западната и централната част от Дунавска равнина ще вали предимно слаб дъжд и там ще има условия за поледици. Най-късно, чак вечерта, ще завали и в източните райони от страната. В Източна България и на места по северните склонове на планините ще духа умерен до силен вятър от юг-югоизток. Ще остане топло за края на януари с максимални температури между 9° и 14°, по-ниски в Северозападна България и високите западни полета, в София 6°-7°.
В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700-1800 метра от сняг, но през деня границата между дъжд и сняг ще се понижава. Ще духа силен и бурен южен вятър, но през деня ще започне да отслабва, а вечерта в западните райони от страната ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.
По Черноморието ще бъде облачно, но валежи ще има чак през нощта срещу вторник. Ще духа слаб и умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-12°. Температурата на морската вода е 5°-8°. Вълнението на морето по северното крайбрежие ще бъде 3-4 бала, а по южното 2-3 бала.
Още по темата
/
АПИ: Близо 500 машини почистват снега по републиканските пътища, възможни са ограничения в движението на места
22.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Гринго-Богдан – не е псевдоним, а рожденото му име
23:02 / 25.01.2026
Ивайла Бакалова уцели в десетката с мъжа си
23:02 / 25.01.2026
Маги Халваджиян кумува на Рачков
20:31 / 25.01.2026
Ето я най-романтичната дестинация за деня на влюбените тази годин...
15:30 / 25.01.2026
Димана Сърменова - последната българка, участвала в ревю на Вален...
14:42 / 25.01.2026
4 зодии се осмеляват да тръгнат по по-специален път
08:51 / 25.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.