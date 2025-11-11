Оранжев код за обилни валежи в 5 области в страната, а за 12 е в сила жълт код
В цялата страна ще духа до умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и временно силен вятър от запад-северозапад. Ще нахлуе относително хладен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 11°.
Над планините ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина и от сняг. По-продължителни и по-значителни ще са валежите в централните и източните дялове на Стара планина. Ще духа силен, а по най-високите планински части и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.
Над Черноморието ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 13 мин. и залязва в 17 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 55 мин. Луната в София залязва в 13 ч. и 17 мин. и изгрява в 23 ч. и 5 мин. Фаза на Луната: един ден преди последна четвърт.
