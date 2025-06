Оригиналният сценарий на пилотния епизод на култовия сериал Twin Peaks беше продаден за впечатляващите 91 000 долара на специален търг, проведен в Лос Анджелис. Събитието, организирано от Julien’s Auctions в партньорство с Turner Classic Movies, предложи на колекционери и фенове почти 450 лични вещи и артефакти от живота и кариерата на покойния режисьор Дейвид Линч, който почина в началото на 2024 г.Сред експонатите се открояваха реквизити от емблематични филми като Eraserhead, Mulholland Drive и Dune, както и лични вещи – музикално и видеотехническо оборудване, режисьорският му стол с избродираното му име, специално изработена китара и дори любимата му еспресо кафемашина La Marzocco GS/3, продадена за 45 500 долара.Най-високата сума на търга дойде от комплект от 11 сценария за нереализирания филм Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of The Strange Forces of Existence, които смениха собственика си срещу 195 000 долара, пише businessnovinite. Проектът, започнат след Eraserhead (1977), така и не беше реализиран поради липса на финансиране.