Орка – единственото куче у нас, обучено да открива фалшиви евробанкноти
Заедно със своя водач Богдан Димитров, едногодишната белгийска овчарка малиноа премина специализиран обучителен курс в Централното училище за водачи на служебни кучета в Херцогау, Бавария. Това разказват от ГДБОП.
Обучението продължи повече от два месеца, като през този период четириногият служител на ГДБОП усъвършенства уменията си и в откриването на наркотични вещества.
Нови способности, международен опит и още една крачка напред в борбата с финансовите престъпления и наркотрафика.
