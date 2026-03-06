Орлин Горанов заминава: До много скоро, мили българи
След малко излитам за САЩ, за да се срещна с българите зад океана - една дълго чакана среща. Винаги съм вярвал, че където и да сме по света, сърцата ни остават свързани с България.
Това написа любимият на милиони изпълнител Орлин Горанов, видя Plovdiv24.bg. Той публикува снимка от чакалнята на летището в доста добро настроение:
С нетърпение очаквам тази среща с нашите сънародници, които носят българския дух, език и обичта към родината далеч от дома. Нека Бог бъде с нас по време на този дълъг полет и да ни събере скоро в една топла и вълнуваща вечер.
До много скоро, мили българи зад океана.
Прегръдки!
Орлин Горанов
Още по темата
/
Арестуваха Бритни Спиърс
09:53
Азис: Намразих Емилия
05.03
Още от категорията
/
Д-р Михаил Далемски: Непочистеният зъбен камък атакува тъканите на сърцето и засяга бъбречната функция
05.03
Ендокринолог: Натрупването на мастна тъкан около корема говори за повишен риск от сърдечносъдови заболявания
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иво Димчев: На 18 споделих на майка си, че съм гей
22:45 / 05.03.2026
Гастроентеролог: При този вид рак не трябва да се чакат симптоми,...
15:22 / 05.03.2026
Д-р Михаил Далемски: Непочистеният зъбен камък атакува тъканите н...
13:11 / 05.03.2026
Христо Стоичков: Той беше един от първите. Никога не предаде прия...
13:11 / 05.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.