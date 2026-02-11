Орлин Павлов за "Брънч за начинаещи": Мисля, че хората ще успеят да се откъснат от реалността
Актьорът се превъплъщава в образа на Крум - IT специалист, чието семейство няма много финансови възможности, но има желание за успех.
"Крум е направил много хубав часовник, копие на жена му и в прекия, и в преносния смисъл на думата. Те искат да бъдат перфектни. Този часовник ти казва кога да се храниш, кога да се прегръщате, кога да пиеш вода, кога си стресиран, кога да си пиеш хапчето. Общо, взето искаме да сме перфектни, което е невъзможно. Затова каним на гости едни наши приятели, които да вложат пари в този часовник и той да стане хит на пазара. И от там нататък се заплитат много забавни истории", разказва Орлин Павлов.
Филмът тръгва по кината на 13 февруари, петък и няма възрастови ограничения.
Снимачниат процес е отнел 12 -13 дни, сподели още Павлов.
"Мисля, че хората ще успеят да се откъснат от реалността. Ще влязат може би в някаква друга реалност, която знаят много добре, но тя е много, много забавна. Тя е много истинска и е чудна. И някои от тях ще видят себе си отстрани", каза той.
Актьорът опрдели "Брънч за начинаещи" като най-вкусната българска комедия за 2026 година.
"Вкусна е, защото ние в моето семейство във филма сме абсолютни перфекционисти и сме се опитали да направим перфектния брънч, с който да изкусим нашите гости, с уникално вино и със страхотни хапки, със странни неща, които аз не мога да повторя като наименования, но мога да кажа, че оттам започва цялата забава и свършва така - с изненада и такава хубава, чудна, вкусна шантавост на цялата ситуация, която в един момент става все по-безумна и по-безумна", допълва Павлов.
Творецът сподели още, че в момента работи върху две нови песни.
Повече чуйте в записа.
