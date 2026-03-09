Интересен празник е днес според църковния календар на българската правиславна църква. На 9 март почитаме 40-те войника от арменския полк в Севастия, които след жестоки мъчения загиват за своята вяра по време на преследванията на християните от император Лициний (IV в.).Денят е известен още като свети 40 мъченици Севастийски, Свето четирси и Младенци.Днес слънцето се обръща към лято, времето се затопля и излизат всички буболечки, змии и гущери от дупките си.На празничната трапеза се слагат 40 червени чушки, пълнени с боб, а също и 40 сарми с ориз. Наливат се 40 чашки с вино и 40 с ракия. Изяждат се 40 залъка и се изпиват 40 глътки вода. На този ден стопанинът засява 40 корена и всичко се хваща.На 9 март имен ден празнуват празнуват всички, които носят името Младен, Младена, Младенка, Гордан, Горян, Горянка, Вивиан, Вивиана.