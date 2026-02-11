Още преди да започне култово риалити зрителите вече са възмутени
В звездния отбор на "Hell's Kitchen" тази година влиза една дама, която в шоубизнес средите стана известна като едно от "пиленцата от Монако". "С лукс в кръвта и огън в тигана, Нина зарязва луксозния живот и оставя знаменитостите от хайлайфа зад гърба си, за да докаже, че има място в звездния отбор на Hell’s Kitchen 8", разкриха от продукцията в социалните мрежи само преди няколко дни.
За значителна част от публиката този избор е ясен сигнал, че продукцията продължава да търси ефектни образи и лайфстайл блясък чрез скандални известни личности, вместо да постави акцента върху реалните кулинарни способности. Ако сте следили миналогодишният сезон, няма как да не се сетите за драмата около Светлана Гущерова, Миглена Каканашева - Мегз и Джулиана Гани.
Важно е да се отбележи, че недоволството не е насочено лично към участниците. Критиката е към тенденцията – кулинарният елемент все по-често да остава на заден план за сметка на лични истории, демонстрация на лукс и търсене на конфликт.
Някои смятат, че "че предаването е интересен микс между риалити и кулинарни предаване", акцентирайки върху първите сезони, които "имаха своя чар". Недоволството се изразява основно в кастинга, определящ знаменитостите, като не липсват коментари, в които зрителите ги наричат "псевдо" известни.
Остава открит въпросът дали продукцията ще се вслуша в гласа на своята публика, или ще продължи да залага на шум и провокации. А ние очакваме обявяването на следващите имена, пише actualno.
Първите двама участници вече са известни - рапърът Тото и Нина от пиленцата от Монако
