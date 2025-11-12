Остава само 3 дни до началото на Рождественския пост
©
Макар на пръв поглед да изглежда като време на лишения, постът всъщност е покана към вътрешен покой и умереност – не само в храната, но и в мислите, думите и отношенията. Църковният канон ясно определя правилата – без месо, млечни и яйца, като в определени дни се допуска риба, олио и вино, припомня "Фокус". Духовният смисъл е по-дълбок – смирение, прошка и време за равносметка преди празника на Рождеството.
Рождественският пост е по-лек от Великденския и включва дни с облекчения. Според православния календар през 2025 година:
– От 15 ноември до 19 декември – постът допуска риба, вино и зехтин във всички дни с изключение на сряда и петък.
– На 21 ноември – празникът Въведение Богородично, рибата също е разрешена, независимо от деня от седмицата.
– От 20 до 24 декември – започва най-строгата част на поста, когато вече не се яде риба, а се препоръчва и въздържание от олио.
Облекченията не са случайни – те носят идеята за постепенна подготовка на духа и тялото за големия празник. Постепенното ограничаване на храната се свързва с вътрешно пречистване и осъзнаване.
"Фокус" се опита да събере няколко идеи, с който хем да спазите традицията, хем да ви е вкусно:
Топли ястия
Леща чорба с дафинов лист, варен боб с чубрица, зеле с ориз, гювеч с картофи и патладжан, пълнени чушки с булгур.
Дни с риба
Печена скумрия с лимон и билки, рибен чомлек, чорба с домати и целина.
Леки дни
Варени зеленчуци, печени тиквички с лимон и чесън, салати с маслини, туршии, плодове и ядки. /очаквайте и конкретни рецепти за всеки ден от седмицата/
Постът не означава да не хапеш нещо сладичко за душата, предлагаме – сладко от тиква с мед и орехи, печена ябълка с канела, постни питки с шарена сол/мед. Позволени са и всички плодове.
В крайна сметка, Рождественският пост не е изпитание, а шанс да опознаем собствената си дисциплина и да се върнем към простите вкусове, които често забравяме в ежедневната забързаност. Малко повече смирение, малко по-малко месо – и душата сякаш диша по-леко. Много мои приятелки, твърдят, че благодарение на постите свалят и килограми…
Още по темата
Още от категорията
/
От днес Ryanair забранява хартиените бордни карти - вече всички пътници трябва да използват приложението
13:51
Д-р Пламена Мурджева: Трябва да полагаме изключителни грижи за устната кухина, защото оттам могат да тръгнат доста по-сериозни проблеми
12:12
Азис: Обожавам те
09:08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Пенсионерка: Харча всичките си левове до Нова година! Нямам такив...
14:27 / 11.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.