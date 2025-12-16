От 17 декември Revolut прекратява сметките в BGN!
ФОКУС припомня, че миналия месец компанията прекрати поддръжката на българския лев (BGN) в своята платформа заради присъединяването на България към еврозоната.
На 27 ноември Revolut спря да обработва изходящи банкови плащания в BGN, а от 10 декември банката спря да обработва и входящи банкови плащания в BGN. Всички BGN сметки и джобове ще бъдат закрити на 17 декември 2025 г. и остатъчните средства ще бъдат конвертирани в евро по фиксиран курс 1 EUR = 1.95583 BGN. Revolut.
Плащанията с физическа или дигитална Revolut карта в страна работят в BGN до 31 декември 2025 г., но сумите автоматично се превалутират към евро.
ПловдивКапана
преди 58 мин.
Густоооо! Копейките в Сибир!
Незнам
преди 1 ч. и 7 мин.
Колко пари изгубиха от нескопосания им процес на преминаване от лева на евро. Да не говорим, че така накараха хората отново да ползват карти и банкирания на собствените им банки, които са доста по различни от преди. Не разбирам, как уж една ФИНтек компания, която уж е доста по гъвкава и технологично добра от традиционните банки не може да премине за 24 часа от лева в евро, както една стара ще банка на 31-01.
