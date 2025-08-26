ЗАРЕЖДАНЕ...
От НИМХ казаха какво време ни очаква днес
Атмосферното налягане е и ще се задържи малко по-високо от средното за месеца, съобщиха от НИМХ.
В планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове, но без съществени валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 13°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с по-значителни временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 25°-28°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще е около 2 бала.
