ЗАРЕЖДАНЕ...
От този плодов сок има немалки ползи за здравето ни, помага за регулиране на кръвното и холестерола
©
Освен богат на различни витамини и други полезни вещества, портокаловият сок може да се използва и с цел регулиране на стойностите на кръвното налягане и холестерола. А това е една много важна задача, която определя до голяма степен здравословното си състояние. И, оказва се, невинаги за изпълнението й са ни необходими лекарства.
Сокът от портокал подкрепя функцията не само на имунната, но и на сърдечно-съдовата система. Той е богат на антиоксиданти, които се борят с възпалителните процеси, а заедно с другите полезни вещества подпомага кръвообращението и нормалните стойности на кръвното.
Според различни изследвания, ежедневната консумация на сока в умерени количества - около 500 мл., в продължение на една година, може да ни помогне да поддържаме нормални стойности на холестерола, независимо дали има проблеми с тях или не. И това е в сравнение с други хора, които не са приемали портокалов сок в съответния период.
Смята се, че този ефект се държи на флаваноидите в състава му, както и на пектина, които редуцират абсорбирането на мазнините от организма и по този начин предотвратяват увеличаването на холестерола и поддържат метаболизма. Най-добър е ефектът върху LDL "лошия" холестерол, обяснява Times of India.
Точно както холестерола, кръвното налягане също е от ключово значение за сърдечното здраве. Висите му стойности за продължително време увеличават значително риска от сърдечно-съдови заболявания, инсулти и инфаркти. А натурални продукти като портокаловия сок могат да ни помогнат да помогнат да го държим в здравословни граници.
Флаваноидите и антиоксидантите, които съдържат, помагат за отпускането на кръвоносните съдове, подобряват кръвообращението и намаляват възпаленията. А на сърцето му е много по-лесно да изпомпва кръвта и така се подпомага работата му, а кръвното ни остава като на младежи. Затова особено ако сме предразположени или с установена хипертония, е добре да включим в менюто си портокалов сок.
Разбира се, най-добре да е 100% натурален и неподсладен, пише lifestyle.bg. И само чаша или две на ден може би няма да са достатъчна грижа за сърцето и цялостното ни здраве. Но със сигурност са една малка стъпка в правилна посока и в комбинация с други здравословни навици ефектът няма да закъснее.
Още от категорията
/
Софи Маринова гушка бебе
14:33
Цените в Гърция през септември: Основно ястие плюс безплатно узо до 14 евро, стая за двама до 50 евро
13:29
От този плодов сок има немалки ползи за здравето ни, помага за регулиране на кръвното и холестерола
13:28
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.