На 22 април отбелязваме Деня на Земята – инициатива, посветена на опазването на околната среда и насърчаването на устойчив начин на живот.

На този ден милиони хора, организации и институции се обединяват в общи действия за защита на природата, напомня BTV.

Денят на Земята е честван за първи път в САЩ на 22 април 1970 г. по инициатива на сенатора Гейлорд Нелсън с участието на близо 20 млн. души от цялата страна, основно студенти и младежи, които излизат по улиците и парковете, протестирайки срещу замърсяването на околната среда.

Основен координатор и организатор на проявата тогава е 25-годишният студент Денис Хейс, създал екип от 85 души, за да популяризират събитието. На 22 април 1990 г. той организира международна кампания за защита на планетата, в която се включват близо 200 милиона души в 141 страни. Оттогава денят е международен.

В различни градове се организират инициативи като почистване на паркове и междублокови пространства, засаждане на дървета и образователни кампании, насочени към повишаване на екологичната култура. Училища и университети също се включват с тематични уроци, работилници и дискусии за климатичните промени и ролята на човека в тяхното ограничаване.

Местните власти и неправителствени организации подчертават необходимостта от по-активни мерки за намаляване на замърсяването, опазване на биоразнообразието и устойчиво използване на ресурсите.

Експерти напомнят, че малките ежедневни действия като рециклиране, намаляване на пластмасата и пестене на енергия имат значителен принос за дългосрочната защита на планетата.