Денят на Черно море се отбелязва на 31 октомври всяка година и представлява специален ден, посветен на един от най-важните природни ресурси в региона. 16 милиона души от 6 държави празнуват - това са хората, които живеят по крайбрежието.Обявен е за първи път през 1996 година в Истанбул, на среща на министрите на околната среда на България, Румъния, Турция, Русия, Грузия и Украйна. Основна цел за създаването на "Ден на Черно море“ е привличане на вниманието на обществото върху екологичните проблеми в Черно море. Денят на Черно море представлява възможност за честване на един от най-важните природни ресурси в региона и за насърчаване на усилията за опазване и устойчиво управление на морската среда. Само чрез съвместни действия и ангажимент можем да гарантираме бъдещето на Черно море и да осигурим, че той ще продължи да бъде източник на живот и процъфтяване за следващите поколения.Черно море е свързано с Мраморно море чрез Босфора и с Азовско море чрез Керченския проток.Площ: 421 638 км2Максимална дълбочина: 2212 метраБрегова ивица: 4869 кмОт които:1 756 км в Украйна1 700 км в Турция421 км в Русия414 км в България322 км в Грузия256 км в РумънияВъпреки дълбочината от 2212 метра, “целият живот" в Черно море е събран в горните 160 метра. На дълбочина по-голяма от 160 метра няма наличие на кислород и там се срещат само организми, които водят анаеробен начин на живот.