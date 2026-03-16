Примата на българската естрада Лили Иванова ще изнесе специален бутиков концерт на самия морски бряг в курорта Кранево на 17 юни. Събитието ще се проведе в луксозна зала с ограничен брой места, информираКонцертът ще бъде част от специално разработени туристически пакети, които съчетават музикалното събитие с престижна морска почивка.Достъпът до залата е ограничен, за да се запази камерният характер на вечерта, в която публиката ще чуе емблематични песни от богатия репертоар на примата.Цената на пакетите за двама души варира между 990 и 1500 евро, като сумата включва пълен набор от услуги за престоя: празнична галавечеря, три нощувки за двама с включени закуски и вечери, директен достъп до плажа.