На 87 години, тази сутрин след продължително боледуване почина Янка Рупкина. Само преди три дни певицата бе изписана от болница. Тя беше в тежко състояние и не успя да се възстанови.

През март тя бе настанена в болница в тежко състояние.

Рупкина е родена през 1938 г. в с. Богданово. Първоначално избира друго благородно призвание – завършва техникум за медицински сестри в Бургас. Но съдбата се намесва, когато 22-годишната Янка завоюва първа награда на събора-надпяване в с. Граматиково. Там е забелязана от фолклористи, които я канят да се яви в София на конкурс на Ансамбъла за народни песни на Българското национално радио. Янка Рупкина печели конкурса и от 1960 г. в продължение на три десетилетия е солистка на този състав. През годините осъществява много записи за фонда на БНР, издава грамофонни плочи в "Балкантон", снима филми за БНТ.