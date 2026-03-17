България загуби един от най-големите си морски изследователи. Почина легендарният варненски водолаз и подводен фотограф Любомир Клисуров. Той посвети целия си живот на разкриването на тайните под вълните. Неговите снимки показаха на света колко цветен е приказният свят под водата. Клисуров остава в историята като доайен на българската подводна фотография.Любомир Клисуров е роден през 1943 година в град София. По-късно той свързва целия си жизнен път с морската столица Варна. Неговата страст към морето се заражда още в ранното му детство. На 13-годишна възраст той гледа филма "Светът на мълчанието“. Лентата на Жак-Ив Кусто променя съдбата на младия Любомир завинаги. Тогава неговият вуйчо му подарява първата маска, шнорхел и плавници. Така започва голямото приключение в живота на бъдещия изследовател.През 1961 година Клисуров завършва първия леководолазен курс във Варна. Неговият професионален път се развива изключително стремително през годините. От 1971 година той вече работи като инструктор по леководолазен спорт. През 1981 година той получава най-високата водолазна инструкторска степен в България. Това признание е плод на дългогодишен упорит труд и натрупан опит.В самото начало Клисуров влиза под водата с харпун в ръка. Скоро той осъзнава, че морските обитатели са твърде красиви. Решава, че тези уникални същества не трябва да бъдат убивани. Тогава той заменя харпуна с фотоапарат. Първите му стъпки в подводната фотография са изключително трудни. В началото на 70-те години техниката е голямо предизвикателство. Неговите приятели Веселин Недев и Ангел Златанов му помагат много. Те изработват специален непромокаем бокс за руски фотоапарат. Първите подводни кадри са направени в девненския извор "Вълшебника“.Клисуров е сред създателите на подводния обитаем дом "Шелф-1“. Този експеримент се провежда успешно в периода 1968-1970 година. През 1972 година той заминава за САЩ по линия на ЮНЕСКО. Там той се сдобива с първия си специализиран апарат "Никонос 1“. Това устройство поставя началото на неговата сериозна творческа кариера. След завръщането си той започва работа в Института по океанология към БАН. От 1975 година е научен сътрудник в лабораторията "Подводни изследвания“.Участието му в експеримента с лабораторията "Черномор“ е ключово за науката. Клисуров прекарва три седмици под водата като акванавт. Той живее и работи на 20 метра дълбочина. През цялото време снима морското дъно със своя "Никонос 1“. Неговата работа продължава с проектиране на съвременни дълбоководни системи. Любомир Клисуров участва в редица експерименти с водолазен звънец. Той достига дълбочина от 100 метра в Черно море. В Средиземно море изследователят се спуска до рекордните 165 метра. При тези гмуркания се използват специални изкуствени дихателни смеси.От 1982 година той се отдава изцяло на подводната фотография. Използва модерния за времето си фотоапарат "Никонос V“. Оборудването му включва пълен комплект макро и широкоъгълни обективи. Основното му поле за работа остава нашето Черно море. Клисуров е признат за първия сериозен изследовател на крайбрежието ни. Той не само снима, но и прави важни научни открития.През 1986 и 1997 година той регистрира нови животински видове. Снимките му показват за първи път ктенофорите мнемиопсис лейди и берое овата. Тези организми са нови нашественици в екосистемата на Черно море. По-късно той документира и мутирали варианти на раци пустинници. Тези раци започват да обитават черупки на охлюва рапана. Клисуров предпочита свободното гмуркане и апнеята пред тежкия акваланг. Той вярва, че мехурчетата въздух плашат морските обитатели. Фотографът често се гмурка през нощта за по-добри кадри. Нощното море предлага спокойствие и уникални възможности за наблюдение.Между 1983 и 1991 година участва в българо-кубинска експедиция. Основната цел е търсене на потънали испански галеони край Куба. Неговият богат опит го отвежда и до други далечни морета. Снимал е в Червено, Егейско и Карибско море. Обекти на неговия обектив са били и обитатели на Индийския океан. През годините той организира ретроспективни и юбилейни фотоизложби във Варна.През 2008 година издава уникалния фотоалбум "Черно море под водата“. Това е първият пълен труд за флората и фауната на морето ни. Клисуров е носител на редица престижни международни награди за фотография. През 1993 година печели сребърен медал от Световната федерация по подводна дейност. Получава и престижната награда "Варна“ за приноса си към изкуството. Негови снимки са публикувани в световни издания като National Geographic. Той е автор на множество статии и специализирани учебни помагала. Любомир Клисуров остава вечен символ на професионализма и любовта към морето.