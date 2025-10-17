ЗАРЕЖДАНЕ...
Отиде си легендарен китарист и основател на KISS
©
Фрейли почина, заобиколен от семейство, което заяви, че е "напълно съкрушено“.
"В последните му моменти имахме късмета да можем да го обградим с обич, грижа, спокойни думи, мисли, молитви и намерения, докато той напускаше този свят“, се казва още в изявлението, цитирано от BBC.
Китаристът беше известен с образа си на "космически човек“ още от времето, когато KISS беше основана с оригиналния състав Пол Стенли на вокали и ритъм китара, Джийн Симънс на вокали и бас китара, Фрейли на соло китара и вокали и Питър Крис на барабани и вокали.
Групата се сформира през 1973 г. и създава итове като Rock and Roll All Nite и God of Thunder. Музикантите са известни с носенето на големи перуки, черна кожа, блясък, обувки на платформа - и с вдигането на много шум. Продали са 100 милиона записи до 2024 г. През 1983 г. те се появяват без грим за лице за първи път и се радват на своеобразно възраждане. Това е известно като тяхното "разкриване на маските“.
По-късно те се маскират отново в края на 90-те години на миналия век. През 1982 г. Фрейли напуска групата, която продължава с различни музиканти. Той се завръща за турнето през 1996 г. и остава до 2002 г. Оригиналните членове на групата са въведени в Залата на славата на рокендрола през 2014 година.
Още от категорията
/
Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с Венета Райкова, а не заради работата си
16.10
Почина Дрю Струзан – художникът зад легендарните плакати на "Междузвездни войни" и "Индиана Джоунс"
15.10
Почина Мария Шишкова
15.10
Филип Буков: Пуснаха Карлос и сякаш времето спря, получи се вакуум. Всички хора оставиха телефони, книги, кой каквото имаше и гледаше Карлос
10.10
Рок звезда катастрофира
09.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Георги Тошев: Бях най-търсеното име в "Гугъл" заради скандала с В...
19:47 / 16.10.2025
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат пре...
16:18 / 16.10.2025
Камата: Честит първи рожден ден, мой малък Христо!
16:09 / 16.10.2025
Сега е точното време да го сложим в кацата, за да ни е вкусно пре...
12:51 / 16.10.2025
Синоптикът Петър Янков каза кога да очакваме циганското лято и те...
12:28 / 16.10.2025
Общопрактикуващ лекар: Наднорменото тегло стои в основата на над ...
11:32 / 16.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.