Отиде си обичан американски комик

© На 67-годишна възраст почина обичаният американски актьор и комик Лесли Джордан, съобщават чуждестранни медии.



По непотвърдена информация, Джордан е шофирал в Холивуд, когато се е блъснал с автомобила си в стената на сграда.



Лесли Алън Джордан е американски актьор, писател и певец. Той е най-известен с ролите си на Лони Гар в Hearts Fire, Бевърли Лесли в Will & Grace, няколко героя във франчайза на American Horror Story, Сид в The Cool Kids и Фил в Call Me Kat.



През 2020 г. Джордан се превърна във феномен в социалните медии, печелейки милиони последователи в Инстаграм благодарение на своите хумористични видеоклипове, публикувани по време на пандемията. Джордан издаде албум с госпъл музика, озаглавен "Company’s Comin'“ през 2021 г. и по-късно същата година се появи като гост панелист в "The Masked Singer“, където изпълни госпъл стандарт "This Little Light of Mine“, припомня Darik.