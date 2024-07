Отиде си последният жив изпълнител от групата Four Tops

© Абдул "Дюк“ Факир, последният жив член на любимата група Motown The Four Tops, почина на 88-годишна възраст.



Той издъхна в дома си в Детройт от сърдечна недостатъчност, потвърди семейството му в понеделник, пишат от BBC.



The Four Tops се превърнаха в една от най-известните групи от ерата на Motown, след като се сформираха в края на 50-те години.



Групата е известна с класически хитове като Reach Out I'll Be There, Baby I Need Your Loving и I Can't Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch).



"Скърбим за загубата на пионер, икона и музикална легенда, която през своята 70-годишна музикална кариера докосна живота на толкова много хора, тъй като продължи да прави турнета до края на 2023 г. и официално се пенсионира тази година", се казва в изявление на семейството му.



"Като последния жив член-основател на емблематичната музикална група The Four Tops, ние намираме утеха в наследството на Дюк, което продължава да живее чрез неговата музика за поколения напред."