Димитър Пенев е починал днес (3 януари) преди обед.
Той навърши 80 години на 12 юли 2025 година.
Великият Димитър Пенев, известен с прозвището "Стратега от Мировяне“, е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Той е единственият, постигнал грандиозни успехи както като футболист, така и като треньор, като връх в кариерата му е четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 г.
Голямата част от кариерата му преминава в ЦСКА, където се утвърждава като един от най-добрите защитници в историята на клуба. С "армейците“ печели 7 титли на България и 5 Купи на страната.
Записва 90 мача и 2 гола за България. Участва на три последователни световни първенства (1966, 1970 и 1974), което е рядко постижение за защитник по това време.
Димитър Пенев има уникален нюх за откриване на таланти. Именно той налага в ЦСКА и националния отбор легенди като Христо Стоичков, Емил Костадинов и Любослав Пенев. Под негово ръководство ЦСКА достига до полуфинал в КНК (Купа на носителите на купи) през 1989 г.
Като национален селекционер той извежда България до най-големия ѝ успех – четвърто място в света. Под негово ръководство "лъвовете“ побеждават световни сили като Гърция, Аржентина и действащия шампион Германия.
Треньор на века: През 1996 г. е обявен за №1 треньор на България за ХХ век.
Екипът на "Фокус“ поднасят съболезнования на семейството и близките на Димитър Пенев
