© Apxeoo Ee oĸpxa apyc c a 16 epa, cpa ac o "Kaa a pe. Cĸ e a oĸoo 2000 o e aepe ĸoe poa o o caoaa paa a ocep Caĸapa.



Cecya oeco oo oĸye c eĸcoe o "Kaa a pe aa a oaa axoĸa o a xp oe oee cea pxy pee eecĸ opea pa. Paoaa o ĸocepaa a apyca ee e apea oea cpaeo y ce peea a apacĸ.



"Toa e p e apyc, oĸp Caĸapa o oee o 100 o., aa Mocaa Bap, eepae ceĸpeap a Bpxo ce o aĸe.



Caoaa paa a ocep e ocpoea o pee a ypaeeo a apaoa ocep (ypaa oĸoo 2630 . p. . e. o 2611 . p. . e.) e paa ooa cpyĸypa, aa o ee. Pao oĸoo e e oa a opee poee a xoe:



"Bcoc, ĸoe, ĸoo ce e apa oooĸp apyc, apa o Kc epo (oĸoo 712 . p. . e. o 332 . p. . e.). Cĸopo e e oea opa a oa ĸo e coceĸ a apyca oaa aa a caaeo y., coe ax Xaac, cp a aĸe a Ee, Lv n.



Caoaa paa a ocep e ocpoea o pee a ypaeeo a apaoa ocep (ypaa oĸoo 2630 . p. . e. o 2611 . p. . e.) e paa ooa cpyĸypa, aa o ee. Pao oĸoo e e oa a opee poee a xoe:



"Bcoc, ĸoe, ĸoo ce e apa oooĸp apyc, apa o Kc epo (oĸoo 712 . p. . e. o 332 . p. . e.). Cĸopo e e oea opa a oa ĸo e coceĸ a apyca oaa aa a caaeo y., coe ax Xaac, cp a aĸe a Ee, a aeo Lv n.



"Kaa a pe e cpeeoo e, aeo a opeaa o eĸcoe, a ĸoo ee pa, e e ooa a pe a ce opepa oe c. Te ca poĸo oa o pee a Hooo apco (oĸoo 1550 . p. . e. o 1070 . p. . e.). Maĸap aa a apyca a ea caaa, cecya py oo c c ac o "Kaa a pe c aĸa c op o-ye paep:



"a oo pĸoc, ĸoo ca c ooa a, o ĸao o a caape paep a apyce c peoeecĸ peo eĸcoe, ĸao e oa oca paco a ce paaa oa ooee. a c c a o a 30 epa., coe o Cĸa, pĸooe a ceoaecĸe apx ĸacĸ yepce oĸop o eoo, a Lv n.