Любослав Пенев - Кристина Мицева, пусна дарителска сметка, в която да се събират средства за легендата на българския футбол и спорт. Бившият нападател на българския национален отбор, ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид и Селта Виго бе приет в онкологична болница в Германия, а по-рано днес родни медии споделиха, че Пенев е диагностициран с рак на бъбрека.
"Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила — сега ние трябва да му дадем надежда.
Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България.
От съпругата
Нашата дарителска сметка:
BG52BUIN95611000776024
Кристина Юлиянова Мицева
Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев".
Откриха дарителска сметка за лечението на Любослав Пенев
© fb/Любослав ПЕНЕВ
Още по темата
Още от категорията
/
Отново майка на 36!
09:18
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Божинов се разплака в ефир: Не пожелавам на никого това, което се...
16:57 / 30.11.2025
Д-р Веселина Колева посочи важността на желязото в нашето тяло
15:15 / 30.11.2025
Митко Павлов: Настъпи този досаден момент от годината!
13:32 / 30.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.