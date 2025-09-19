Катлийн Мартинес търси гробницата на Клеопатра в продължение на десетилетия, съобщава National Geographic.Много от археолозите смятат, че Клеопатра, е починала и погребана близо до кралския дворец в Александрия, където е родена и е управлявала. Мартинес смята, че ключът към откриването на гробницата на последната владетелка на Египет се крие в Тапосирис Магна, незначителен храм за мнозина на около 30 мили западно от Александрия в египетския крайбрежен град Борг Ел Араб.Сега, на мили от брега на Тапосирис Магна, екипът на Мартинес е открил потънало пристанище в дълбините на Средиземно море. Откритието, обявено в четвъртък от египетското Министерство на туризма и археологическите работи, предполага, че мястото е било не само важен религиозен център, но и морски търговски център.Мартинес смята, че мястото "е имало всички условия, за да бъде избрано от Клеопатра за нейна гробница заедно с Марк Антоний“, римски политик, когото е обичала и с когото е воювала .