В периода от 17 до 23 септември 2025 г. в акваторията край нос Киллик, в близост до село Близнаци, община Аврен, се проведоха подводни археологически проучвания под ръководството на проф. д-р Иван Христов. В експедицията участваха водолази от Националния исторически музей, служители на Националната служба за охрана, както и доброволци и приятели на музея.Проучванията обхванаха малкия залив южно от нос Киллик – един от най-слабо изследваните подводни участъци по северното българско Черноморие, съобщава travelradar.bg.Първоначалните проучвания през 2023 г. доведоха до откриването на амфори, каменни щокове, калаен слитък, железни котви и останки от късносредновековен кораб. На тази база бе изказана хипотеза, че районът е бил убежище за кораби при лошо време и активно пристанище, обслужващо античното селище Ерите.Целта на втория етап беше да се установят границите на пристанищната зона към късноантичната крепост Ерите, както и да се картографират подводни елементи – скали, рифове и концентрации на движими културни ценности.Крепостта Ерите е обозначена в античната карта Tabula Peutingeriana. Там се споменават три ключови станции по крайбрежието на Втора Мизия: Одесос (Варна), Ерите (при устието на р. Камчия) и Темплум Йовис (вероятно при днешния Обзор). Всички са били важни пристанища, осигуряващи безопасност и търговски обмен.През тазгодишната експедиция са регистрирани 348 фрагмента от антични и късноантични керамични съдове и амфори – от Хераклея, Хиос, остров Кос, както и римски амфори тип LR1 и LR2, северноафрикански екземпляри и други.Сред най-ранните находки са три каменни котви с един отвор, датирани в началото на I хил. пр. Хр. Изключителна стойност имат и трите железни котви от римския период (тип "B“ – ранноимперски), както и една желязна котва от Средновековието (тип "E“, VII–XI век) – доказателство за ползването на залива и в този период.На базата на събраните данни археолозите заключават, че зоната южно от нос Киллик е функционирала като товаро-разтоварно пристанище от I хил. пр. Хр. до началото на VII век. През късното Средновековие там са потънали няколко кораба. Геоморфологията на носа е оформила естествена защитена зона, удобна за убежище при бури – в контраст с по-рисковото устие на р. Камчия.Експедицията съвпадна с обучителни курсове на водолазната група на музея. Фотографът Тодор Димитров придоби квалификация "инструктор“, а проф. д-р Иван Христов получи сертификат за три звезди по международната система CMAS.Предстоят разкопки на крепостта Ерите, където археолозите очакват нови интересни открития.