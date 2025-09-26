ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха древно пристанище край село Близнаци
Проучванията обхванаха малкия залив южно от нос Киллик – един от най-слабо изследваните подводни участъци по северното българско Черноморие, съобщава travelradar.bg.
От първите находки до нови открития
Първоначалните проучвания през 2023 г. доведоха до откриването на амфори, каменни щокове, калаен слитък, железни котви и останки от късносредновековен кораб. На тази база бе изказана хипотеза, че районът е бил убежище за кораби при лошо време и активно пристанище, обслужващо античното селище Ерите.
Целта на втория етап беше да се установят границите на пристанищната зона към късноантичната крепост Ерите, както и да се картографират подводни елементи – скали, рифове и концентрации на движими културни ценности.
Крепостта Ерите – важен пристанищен център
Крепостта Ерите е обозначена в античната карта Tabula Peutingeriana. Там се споменават три ключови станции по крайбрежието на Втора Мизия: Одесос (Варна), Ерите (при устието на р. Камчия) и Темплум Йовис (вероятно при днешния Обзор). Всички са били важни пристанища, осигуряващи безопасност и търговски обмен.
Богатството на находките
През тазгодишната експедиция са регистрирани 348 фрагмента от антични и късноантични керамични съдове и амфори – от Хераклея, Хиос, остров Кос, както и римски амфори тип LR1 и LR2, северноафрикански екземпляри и други.
Сред най-ранните находки са три каменни котви с един отвор, датирани в началото на I хил. пр. Хр. Изключителна стойност имат и трите железни котви от римския период (тип "B“ – ранноимперски), както и една желязна котва от Средновековието (тип "E“, VII–XI век) – доказателство за ползването на залива и в този период.
Пристанище от хилядолетия
На базата на събраните данни археолозите заключават, че зоната южно от нос Киллик е функционирала като товаро-разтоварно пристанище от I хил. пр. Хр. до началото на VII век. През късното Средновековие там са потънали няколко кораба. Геоморфологията на носа е оформила естествена защитена зона, удобна за убежище при бури – в контраст с по-рисковото устие на р. Камчия.
Успешна експедиция и бъдещи планове
Експедицията съвпадна с обучителни курсове на водолазната група на музея. Фотографът Тодор Димитров придоби квалификация "инструктор“, а проф. д-р Иван Христов получи сертификат за три звезди по международната система CMAS.
Предстоят разкопки на крепостта Ерите, където археолозите очакват нови интересни открития.
