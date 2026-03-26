Неочаквана находка в пода на холандска църква може да разкрие една дълго търсена тайна – къде е погребан легендарният водач на мускетарите Д'Артанян, пише. В пода на храма "Св. Петър и Павел“ в Маастрихт, точно пред олтара, е открит скелет, за който се предполага, че е на Шарл дьо Бац дьо Кастелмор, граф Д'Артанян, увековечен в романа на Александър Дюма "Тримата мускетари“.До находката се стигнало, след като подът в църквата започнал да пропада. От управата решили да направят ремонт и при разкопаването на мястото открили скелет, заедно с френска монета и куршум от мускет в областта на гърлото. Именно така се смята, че е убит Д'Артанян на 25 юни 1673-та година във френско-холандската война по време на обсадата и превземането на Маастрихт от френската армия.Археолози са извадили останките, открити в тайния гроб на църквата и те са предадени за ДНК експертиза в германска лаборатория. В град Авиньон живеят потомци по бащина линия на Д'Артанян и така ще може да бъде сравнен генетичният материал.Повече от 350 години мистерията с това къде е погребан Д'Артанян е на път да бъде разкрита. Той е предвождал един от френските полкове, който е трябвало да превземе добре укрепения Маастрихт. Д'Артанян успява да проникне през укрепленията, но е улучен от мускет. Заради топлото време другарите му са взели решение да бъде погребан на място в църквата.Да бъдеш част от конните мускетари на френската Кралска гвардия се е смятало за чест и Луи XIII и Луи XIV са поверявали на д'Артанян най-деликатните мисии на своето време. Той е бил елитен офицер и според френската историчка Одил Бордаз, специалист по мускетарството.Смятан за национален герой на Франция, ако откриването на останките на Д'Артанян бъде потвърдено, предстоят дипломатически ходове, за да се реши по-нататъшната му съдба, отбелязва El Pais.