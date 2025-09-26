ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха сериозни нарушения в "Ергенът: Любов в рая"
© бТВ
От началото на сезона до СЕМ са постъпили 70 жалби от зрители, всички с критично съдържание. Сигналите включват реклама на хазартен оператор, за която регулаторът е сезирал НАП, както и коментари с расистки елементи. Част от тях са били заглушени от bTV, но случаят е описан в доклада, представен на заседанието на 25 септември, отбелязва БТА.
Особено остри реакции е предизвикал епизод от 15 септември, в който участниците, по бански костюми, са играли на плажа игра с мокри гъби, използвайки телата си вместо ръце. Според експертите сцените имитират сексуални позиции и нарушават чл. 10, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, тъй като накърняват добрите нрави.
Пролет Велкова коментира, че досега не е имало толкова сигнали по отношение на съдържание. По думите ѝ този формат пропагандира безпросветие, лош вкус, фалшиви ценности, порочни модели на поведение.
Според Къдринка Къдринова този тип предавания, в които се залага на низките човешки страсти и се търси някакъв ефект върху публика, която е податлива на такива влияния, е крайно деструктивно за цялото ни общество.
Габриела Наплатанова подчерта, че шоуто е позиционирано след 22:00 ч., за да бъде ограничен достъпът на деца, но предупреди, че съдържанието се разпространява в социалните мрежи и влияе на младата аудитория. Тя призова за инвестиции в по-качествени формати.
Скандалът около "Ергенът: Любов в рая“ показва за пореден път колко тънка е границата между забавление и публично съдържание, което може да навреди на зрителите, особено на по-младите. Макар предаването да е излъчвано след 22:00 ч., социалните мрежи размиват часовите ограничения – провокативните сцени и реплики достигат до деца и тийнейджъри, които са силно възприемчиви към подобни модели на поведение.
Вместо да се инвестира в предавания, които изграждат ценности и култура, някои телевизии избират шокиращи формати, залагащи на скандал и ниски страсти, защото те бързо носят рейтинг. Това поставя въпроса – къде е границата на свободата на медиите и доколко регулаторът може и трябва да се намесва, за да защити обществения интерес.
Рискуваме да се превърнем в общество, в което вулгарното и сензационното измества качественото съдържание, а това има дългосрочни последици не само за медиите, но и за културата и ценностите на бъдещите поколения.
Още по темата
/
Робинята Изаура на 68
12:08
Още от категорията
/
Ухапванията от морските костенурки зачестяват на плажовете в Гърция, предупреждават експертите
13:55
Катерина Иванова: Ендометриозата засяга 1 от 9 или 10 жени в света, но не е позната на обществото
13:34
Русинова: Колко трябва да си тъп, за да кажеш, че на спортен режим "колата сама си замъглява километража"?
10:28
Днес е голям църковен празник! Народът казва – ако духа тих и слаб вятър - очаквайте зима без силни студове
08:22
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.