Австралийски учени са разработили технология за рециклиране на злато от електронни и минни отпадъци без използването на токсични химикали.Това откритие намалява екологичните и здравните рискове, свързани с традиционните методи за добив на злато.Откритието може напълно да промени начина, по който се добива златото. Алтернативата е изключително алтернативна и би могла да трансформира цели индустрии. Това, което досега изглежда като екологичен проблем, скоро може да се превърне в иновативно решение, с по-добър ефект върху околната среда и човешкото здраве.А именно, австралийски учени от университета Флиндърс са разработили революционна технология за извличане на злато от електронни и минни отпадъци без използването на токсични химикали като цианид и живак, които традиционно се използват от години.В допълнение към това откритие, екип от изследователи от Техническия университет в Цюрих (Швейцария) е разработил иновативен процес за отделяне на 22-карата злато от изхвърлени електронни компоненти.Последните изследвания вече са привлекли интереса на рециклиращата, минната и технологичната индустрии по целия свят.Първите резултати, публикувани от изследователите, показват изумителни цифри – чистотата на получения материал е над 99%, а това е ниво, което е много трудно постижимо дори с традиционни методи, пише Денар, цитиран от businessnovinite.Ключов елемент от този процес е евтината и леснодостъпна трихлороизоцианурова киселина, която обикновено се използва за дезинфекция на вода. Това вещество ефективно разтваря златото от отпадъците.След това златото се "улавя“ с помощта на специален богат на сяра полимер, разработен от университета Флиндърс. Този материал има изключителна селективност за злато, което позволява прецизно и чисто извличане. Допълнително предимство: полимерът е за многократна употреба и не създава допълнителни отпадъци.– Без употребата на цианид и живак– Ефективно извличане на злато– Намаляване на електронните отпадъци– Развитие на кръгова икономика– Намалява замърсяването и емисиите на парникови газовеТова изследване не само проправя пътя за по-безопасно рециклиране на електронни компоненти, но и бележи промяна в парадигмата в минната индустрия. Новият процес, който не използва цианид, намалява рисковете за околната среда и здравето и предлага решения, които са в съответствие с принципите на кръговата икономика.Един тон електронни отпадъци може да съдържа до 250 грама злато – повече от много руди. Тази технология позволява извличането на ценни материали от такива отпадъци, с минимален риск за околната среда.Освен това се очаква иновациите да създадат нови работни места в области като управлението на технологичните отпадъци, химическата промишленост и устойчивото индустриално развитие.Изобретението, което все още е във фаза на изследване, вече предвижда бъдеще, в което добивът на злато е по-чист и по-ефективен, носейки както икономически, така и екологични ползи.