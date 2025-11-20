Откриват паметник на Васил Левски в Италия
В присъствието на кмета на Монца Паоло Пилото, генералния консул на България в Милано Анна Пскалева, кмета на Карлово Емил Кабаиванов, директора на секция "Европа" в Министерството на външните работи на Република България Стела Димитрова и отеца на Българската църква в Милано, откриването на барелефа ще запечата връзка на приятелство и сътрудничество между двата града и народи, които през 2024 г. отбелязаха 145 години дипломатически отношения.
Произведението – гранитна плоча с бронзов отлив, изобразяваща бюста и името на Васил Левски – е разположено на площад Сан Паоло върху стоманена опора, в пълно съответствие с изискванията на Настоятелството.
"Приветстването на това произведение обогатява нашия град в художествено отношение и по отношение на диалога между народите. Това е дар, който потвърждава културния мост между двете национални общности и предлага на гражданите пространство за размисъл върху историята и принципите, които са в основата на европейската идентичност и сътрудничеството между народите и държавите. От днес този барелеф ще представлява знак за приятелство и международно сътрудничество, поставен в сърцето на нашия град", каза кметът Паоло Пилото.
